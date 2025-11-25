Haberler

Mustafa Şen, Kütüphane Sohbetleri Programına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kütüphane oluşturmanın ve kitap okumanın önemine vurgu yaptığı 'Kütüphane Sohbetleri' programında gençlere nitelikli kitap okuma için önerilerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

Moderatörlüğünü AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin'in yaptığı programda konuşan Şen, kültür ve sanata merakının müzikle başladığını söyledi. Bağlama ve gitar çaldığını belirten Şen, kitap okuma alışkanlığının ise küçük yaşlardan süregeldiğini anlattı.

Programda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şen, bir soru üzerine kütüphane oluşturmanın, binlerce kitaba ev sahipliği yapmanın, kitapları sevmek, seyretmenin önemine işaret ederek, "Kitap kokusu derler ya, bambaşka bir şey. Ama sonra onları kütüphanelere ya da semt kütüphanelerine bağışlayınız." ifadesini kullandı.

Şen, söz ve müziğine katkı sunduğu bir müzik eseri olup olmadığının sorulması üzerine, "Enstrümantal bestelerim var. Karadeniz müziği ve daha çok deyişler, nefesler formatında birkaç bestem var. Ayrıca, Ahmet Yesevi Divanı'nın giriş dörtlüğünü ve onun devamı olabilecek içeriden birkaç dörtlüğü daha besteledim. Biraz Orta Asya müziği formatında, Dombra formatında." diye konuştu.

Nitelikli kitap okumak için gençlere önerilerde bulunan Mustafa Şen, şunları kaydetti:

"Etkin kitap okumanın birinci ön şartı, iyi bir uykudur. İyi uyuyamıyorsanız, iyi kitap okuyamazsınız. İkinci ön şartı düzgün beslenme. Üçüncüsü spor, yürüme. Beynin çok dingin halde olması gerekir ki kişi okuduğunu anlayabilsin. İyi okumak için bir metot sahibi olmak gerekir."

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şahin de kütüphanenin oluşturulmasında Şen'in büyük emeği olduğunu söyledi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, partililer ve gençler de katıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
