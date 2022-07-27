Mustafa Sarıgül: Bütün kamu kurum ve kuruluşları TOGG'u kullanmalı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'da yaptığı açıklamada ekonomik milliyetçilik yapacaklarını belirterek, "Sayın bakanımız, lütfen açıklama yapın. TOGG çıktıktan sonra, kamu kurum ve kuruluşlarında bir tek yabancı araba görmek istemiyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, yerli malı, yurdun malı demeli ve TOGG'u kullanmalı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Partisinin İznik İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Mustafa Sarıgül, İznik Ticaret ve Sanayi Odası ve İznik Muhtarlar Odası ziyaretinin ardından esnafla buluştu. Parti binasının açılışının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, bütün siyasi partilere seslenerek, ülkeyi yönetmeye talip olan liderlerin kadrolarını açıklaması gerektiğini belirtti.

TOGG piyasaya çıktıktan sonra başka bir arabaya binmeyeceğini dile getiren Sarıgül, "Artık Alman arabalarına, İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG. Şahsım itibariyle de TOGG'u kullanacağım. Başka bir yabancı araba asla kullanmayacağım. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Ekonomik milliyetçilik yapacağız. Ancak şu anda da sayın bakana da bir çağrım var. Sayın bakanımız lütfen açıklama yapın. TOGG çıktıktan sonra, kamu kurum ve kuruluşlarında bir tek yabancı araba görmek istemiyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, yerli malı, yurdun malı demeli ve TOGG'u kullanmalı" ifadelerini kullandı. Parti binasındaki konuşmasının ardından İznik Ticaret ve Sanayi Odası, İznik Muhtarlar Odası ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Sarıgül, programlarını tamamladıktan sonra Bursa'dan ayrıldı.