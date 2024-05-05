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Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor

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31 Mart seçimlerinde yüzde 37.77 ile birinci parti çıkan CHP'de cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları erken başladı. En kuvvetli adaylar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olarak göze çarparken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül iddialı bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'i işaret etti. Sarıgül, "Bilgi, beceri, yetenekleriyle gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen genel başkanımıza dikkat edin, geliyor" dedi.

Yerel seçimlerden büyük bir zaferle ayrılan CHP'de 2028 yılı için çıkarılacak cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışma biraz erken başladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ EN KUVVETLİ ADAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en iddialı isimler olarak göze çarptığı listeye dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

SARIGÜL'E 2028 ADAYI SORULDU

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül TV100 kanalına verdiği röportajda yöneltilen "CHP'nin 2028 cumhurbaşkanı adayı kim olur?" sorusuna iddialı bir yanıt verdi.

Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor

"YARIN SABAH NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Sarıgül, "Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış, siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin! Geliyor!" dedi.

"ERDOĞAN'IN YERİNDE OLSAM ÖZEL İLE YARIŞMAK İSTEMEM"

İmamoğlu ve Yavaş'ın yerine Özgür Özel'i işaret eden bir diğer CHP'li isim de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu. Sözcü TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Başarır, "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem" dedikten sonra "Diğer adaylardan (İmamoğlu ve Yavaş) daha mı zor?" sorusuna "Bana göre öyle" şeklinde yanıt verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Mustafa Sarıgül Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Milletvekili Erzincan Gençlik Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Kasım Ekşi:

O sizin adayınız. Benim de adaylarım,Hakan Fidan,Mevlüt Çavuşoğlu

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Soner Tekin:

şimdiden ortalığı karıştırmaya başladı

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Seko:

C şıkkı sarıgül siyaseti bıraksın....

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Ugur Eroglu:

Akp nin ve rte nin istediği de bu zaten yapmayın kardeşim yapmayın elinizde halk tarafından İlği ve alaka görmüş ve iki büyük metropol şehri elinde bulunduran bu iki güzide başkana bunları yapmayın. Rte her seçim chp nin adayını kendi belirler bu defada dikkat edin özeli şişiriyorlar bu yanlışa düşmeyin. Sn özel’in kurultay harici kazandığı seçim tek başına ne söylermişin bana. Sn Sarıgül sen bari yapma lütfen ??

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hayrettin ozkan:

İki GÜZİDE BAŞKAN HA.....

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Seko:

Özgir özelin chp ve siyasete yapacağı en güzel şey bunun gibi bunayan herşeye burnunu sokanları tasviye etmesidir....

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Mesut Aydın:

Mikser ya bu herif

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Ert:

Dün kılıçtaroğlu bugün özel , arkadaş sahibinine hep sağdıktır bunların chp ye gram katkısı yoktur.

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