Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Bolu'da anıldı

SİVAS'ta,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı üzerindeki kişiler de saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika