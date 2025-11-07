Haberler

Mustafa Demir'den Terörsüz Türkiye Vurgusu: Gelecek Hayali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, düzenlenen Yerel Yönetimler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörün ülkenin gelişiminin önündeki engellerden biri olduğunu belirterek, 'Artık anaların ağlamayacağı bir ülke düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Artık anaların ağlamayacağı, artık bu tür sıkıntılarımızın olmadığı, birlik içerisinde hep beraber gelecek hayalini birlikte kuracağımız bir ülke düşünüyoruz." dedi.

Ak Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen "Yerel Yönetimler Toplantısı"nda konuşan Demir, bölge toplantılarında genel stratejileri konuştuklarını söyledi.

Demir, Ak Parti'nin yerel yönetimlerinde neler yapacağının çerçevesini çizerek vizyon koyduklarını dile getirerek, "Belediye başkanlarımızın bundan sonra özellikle ve hassasiyetle hangi konular üzerinde durmaları konusunda tecrübelerini paylaşıyoruz. Ancak bu ziyaretlerde yani bugün burada bulunduğumuz şehir ziyaretleri daha spesifik, daha özel ziyaretler. Esnafın duruşundan, bakışından, ilgisinden, tavrından aşağı yukarı her şeyi hissedebiliyoruz, bu bizim için son derece önemli." diye konuştu.

Yerel yönetimleri çok önemsedikleri için bölge toplantıları yaptıklarını aktaran Demir, 23 yıllık AK Parti iktidarının hiç kimsenin hayal edemeyeceği işler yaptığını ve yerel yönetimler ile belediye başkanlarının başarısının, genel siyasette milletin oy davranışını etkilediğini anlattı.

Mustafa Demir, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek şunları kaydetti:

"Ülkenin gelişmesinin önünde, ülkenin birlik ve beraberliğinin önünde, ülkenin muasır medeniyetlerin daha ötesine geçmesinin önünde terör gibi bir belamız vardı. Herkes tarafından bu ülkenin gelişmesini istemeyen, herkes tarafından da kullanılan bir aparat vardı. Şimdi biz artık bu coğrafyada bunların hepsini kenara itiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla bundan sonra şüphesiz güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayreti, şüphesiz milletimizin feraseti neticesinde biz yeni bir yola giriyoruz Allah'ın izni ile. Artık anaların ağlamayacağı, artık bu tür sıkıntılarımızın olmadığı, birlik içerisinde hep beraber gelecek hayalini birlikte kuracağımız bir ülke düşünüyoruz."

Toplantıda, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Politika
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
