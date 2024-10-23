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Müsavat Dervişioğlu, kürsüden Bahçeli'ye ip fırlattı

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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıktı. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerine yer verdi.

Parti grubunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüden ip fırlattı.

Müsavat Dervişioğlu, kürsüden Bahçeli'ye ip fırlattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli İYİ Parti Terör MHP

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