Muş Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş'un Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Varto İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği eylül ayı meclis toplantısı, Kaymakam Musa Ayyıldız başkanlığında Özel İdare Müdürü Mehmet Ataman ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nuri Atalay ve muhtarların katılımı ile yapıldı. Kültür merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Musa Ayyıldız'ın yanı sıra köy ve mahalle muhtarları katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak 2022 yılı faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Musa Ayyıldız, birlik olarak hiçbir ticari faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. İşletme ya da kaynaklarının olmadığını anlatan Kaymakam Ayyıldız, "Sadece merkez tarafından gönderilen para ile çalışıyoruz. Bize merkezi hükumetin gönderdiği paraları, program gereği harcamakla mükellefiz. Gönül isterdi ki daha çok para ile daha fazla köylerimize hizmet yapmak" dedi.

Kaymakam Ayyıldız, özellikle Varto ilçesindeki köylerin sorunları konusunda muhtarlara dağıtılan form ile tespitler yapıldıktan rapor edip ilgili yerlere bildireceğini söyledi.

Toplantı, Kaymakam Musa Ayyıldız'ın soruları yanıtlamasıyla sona erdi. - MUŞ