Muş Valisi Varto ilçesine ziyaret gerçekleştirdi

Muş Valisi Avni Çakır, Varto ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş Valisi Avni Çakır, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile birlikte Varto ilçesini ziyaret etti. Vali Çakır ve beraberindekiler, kaymakamlık önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, Cumhuriyet Savcısı Bilge Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök ve kurum müdürleri tarafından hükümet konağı önünde çocukların tuttukları gülle karşılandı. Vali Çakır ve beraberindekiler, Varto ilçesine yeni atanan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Musa Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Çakır, kaymakamlıkta kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. Buradaki toplantının ardından inşaatı devam eden yeni Varto Hükümet Konağı inşaatına geçerek incelemelerde bulunarak yetkililerden inşaat ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra taksi durağına uğrayan Vali Çakır, sürücülerle kısa sohbet ettikten sonra yukarıda çarşıda bir kahvehanenin önünde oturup vatandaşlarla çay içip sorunlarını dinledi. Vatandaşlar en büyük sorunlarının doğal gaz olduğunu iletmeleri sonucunda gerekli çalışmaları ilçe kaymakamı ile birlikte yapacaklarını vatandaşa ileten Vali Çakır, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada Emniyet Müdürü Şeref Gökten bilgi alan Vali Çakır, ilçe merkezindeki aşağı çarşıda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncelikli sorunun kanalizasyon ve doğal gaz olduğunu aktaran vatandaşlar, Vali Çakır'dan bir an önce bu sorunların giderilmesini talep ettiler.

Vartolu lokantacı bir esnaf Aydın Durmuş çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindekilere bu arada lahmacun ikramında bulundu.

Varto'daki ziyaretini yakalayan Vali Çakır, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - MUŞ