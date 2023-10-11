Muş'ta HDP'yi sorumlu tutan aileler oturma eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

Tüm ailelerin çocuklarına kavuşmak istediğini ifade eden Koçhan, "Çocuğumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. 2 yıldır eylemimize devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Evladımın peşindeyim. Ersin, oğlum, gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Anneler, babalar artık ağlamasın. Onlara hizmet edeceğinize gelin devletinize hizmet edin. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Artık evlat hasretine dayanamıyorum." diye konuştu.

Halit Altun da 2014'ten bu yana oğlundan haber alamadığını dile getirdi.

Haftalardır HDP'nin önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı götüren HDP ve PKK aynıdır. Onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Bu davamızdan vazgeçemeyeceğiz ve nöbetimizi terk etmeyeceğiz. Sesimizi duyun, kulaklarınızı tıkamayın. Çocuklarımızı getirip bize teslim edin. Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlum, Muhsin, sesimi duyuyorsan şunu bil ki yolunuz yol değil. Devletin şefkatine sığın. Yanlış yerdesiniz. 10 yıldır seni bekliyoruz."