Muş politika haberleri: Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Politika Haberleri Gelen Muş haberine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü törenle kutlandı. Muş'un Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi. Törene Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, cumhuriyet savcıları ve hakimler, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Malazgirt Muş Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Muş politika haberleri: Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.