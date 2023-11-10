Muş Milletvekili Sezai Temelli, Bakan Özhaseki'yi iklim krizine karşı uyardı

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; Bakan Mehmet Özhaseki'yi iklim krizine karşı uyardı. Temelli, "Nereden geliyor bu iklim krizi, kapitalizmden geliyor. Çünkü aslında kapitalizmin krizidir. Kapitalizmin yıkıcılığıdır... Sayın Bakan son 4 dakikaya girdik, kıyamete 4 dakika kaldı. Dünyayı öyle hızlı tükettik ki şimdi ne yapacaksak bu 4 dakika içerisinde yapacağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 Yılı Bütçe Teklifi görüşülüyor. HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, iklim krizi konusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye şu uyarılarda bulundu.

"Bakanlığınızın adı çok önemli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği aslında 'İklim Krizi ve Mücadele Bakanlığı' olmalı. Zaten amaç bu. İklim, değişikliğinin yarattığı tahribat belli. Peki nereden geliyor bu iklim krizi, kapitalizmden geliyor. Çünkü aslında kapitalizmin krizidir. Kapitalizmin yıkıcılığıdır. Bugünün kapitalizmi artık fabrika kapitalizmi değil kent kapitalizmidir ve kentleri ciddi anlamda yıkıma uğratmaktadır ve bunun içinde boğuşuyoruz. Eskiden bakanlığınızın adı bu değildi, hatırlarsınız sadece bayındırlıkla ilgilenirdi. O zaman henüz böyle bir kriz kapıyı çalmamıştı ama neoliberal dönemde başlayan bu krizin etkileri bugün o kadar ciddi boyutlara ulaşmış durumdaki bilirsiniz Sayın Bakan son 4 dakikaya girdik, kıyamete 4 dakika kaldı. Dünyayı öyle hızlı tükettik ki şimdi ne yapacaksak bu 4 dakika içerisinde yapacağız."