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Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un rüşvet ağına karıştığı belirlendi. Zeynep Ongun'un hesabına, İBB iştiraklerinden ihale alan firmalardan yüksek miktarda para aktarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Zeynep Ongun, rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 2. dalga operasyon sonrası örgüt yöneticilerinden Murat Ongun'un rüşvet ağına dair yeni bilgilere ulaşıldı.

"İMAMOĞLU YARDIM EDİYOR" DEDİ AMA...

Örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı. Ancak ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı.

EŞİ ADINA ÖDEMELER TALEP ETMİŞ

Öte yandan çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Yöneticisi Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi.

"PARA GÖNDERMEZSENİZ İŞLERİNİZ YÜRÜMEZ" TEHDİDİ

Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.

YÜKLÜ ÖDEMELERİN HEPSİ BELGELENDİ

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı.

FİRMALARIN İSİMLERİ DE BELLİ

Zeynep Ongun'un rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçuna karışmasına neden olan ödemeleri yapan firmalar arasında; Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon, Urbanmedia Reklam gibi firmalar bulunuyor.

Bu çerçevede harekete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Murat Ongun'un eşini örgüt üyeliği (TCK 220/2) ile rüşvete aracılık (252/4) suçlarından gözaltına aldığı belirtiliyor. Bu arada aylık gelirini 350.000 TL TL olarak beyan eden Murat Ongun'un 2025 yılı için de aylık ev kirasının 416.000 TL olduğu ve 1 yıllık lüks konut kirasını Nisan ayında tutuklu iken yine eşinin peşin olarak 5 milyon TL olarak yatırdığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıYavuz sivas:

Tatlı tatli yemenin aci aci cikarmasi olur derler doymamislar bi türlü paraya dunyalar senin olsa ne fayda ac gözlüler

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Haber Yorumlarıhatice halil:

bunlara birde ülkeyi teslim ettiğimizi düşünün

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Yorum Beğenme21
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Ulan yemeden halka verecek yok mu bu ülkede. Gelen hazineyi bulmuş korsana dönüyor. Aslında öncesinde de öyle makama gelince olmuyor. Makama gelenler hep aynı tayfa. Allah korkusu olacak biri lazım. Kanun korkusu yetmiyor

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Yazıklar olsun.Tiksirincaya kadar yemisler

Yorum Beğen169
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Ulke cumhurbaşkanınin kaldigi sarayi elestirirsiniz ama aylik 300 binlira olan kiralik villalarda oturursunuz vicdansizlar.Allah bunların eline düşürmesin ülkeyi açın gözünüzü az

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Haber YorumlarıGenco:

Çocukları açısından ne kadar üzücü bir durum öyle değil mi ? Çocuklarına hem haram yediriyorlar ve hem de böyle üzücü durumlara maruz bırakıyorlar…Yazık gerçekten çok yazık…

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

hırsızlık tek yapılmaz! tüm aile işin içinde olur ! bilmiyorlar mı bunca para nerden geliyor

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hani ne oldu eski bi millet vekili ise karıştırılmasına karsu çıkmıştı. Varya yatacak yeriniz yok. Adalete güvenmeyi öğreneceksiniz. En başta özgür bey öğrenecek. Milleti sokağa dökmekle olmuyor o işler. Neymiş siyaseti bırakacakmış. Zaten bırakmışız sizi siyaset. Siz bıraksanız ne olur bırakmasanız ne olur. Ele geçmiş vasıfsız bir elemansınız.

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Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

Çoluk çocuğunuz var dolaylı yollarla para koparma.çocuğunuzsan çıkar sizden çıkmazsa. Beylikdüzü belediyesindeki kadroyla ibb ye yerleşti.ağ böyle kuruldu.baktılar denetleyende yok fatura bakıyolar gerçekmi değilmi diyende yok.şişirilen faturalarda kardan dolaylı kişiletin hesabına para transferleri.iftira diyenler için imamoğlunun kültür aş müdürü kendi adamı diyor.evet yaptık diyor.bunları siyasetten temizlenmexiği sürece siyasetin sonu bu.dekmu godunmu uzatacan

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bişeyler yazayım dedim ama laf bulamadım

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