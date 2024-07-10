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Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

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Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturan Murat Kurum, bakanlığına bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı.

Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. O bakanlıklardan biri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum geçti.

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

CENGİZ ERDEM'İ GÖREVDEN ALDI

Murat Kurum, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Erdem, geçtiğimiz yıl bu aylarda Hakan Gedikli'den görevi devralmıştı.

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

İLK ZİYARETİ DEPREM BÖLGESİNE

Öte yandan Bakan Kurum, göreve başlar başlamaz soluğu 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'ya gerçekleştirmişti. İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Kurum, Malatya'da yapılan çalışmalar ve rezerv alanlardaki son durum hakkında bilgi almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Emlak Politika Güncel Haberler

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