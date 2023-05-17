Müjdeyi canlı yayında Erdoğan verdi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

AK Parti teşkilatlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonunda ise müjdeli bir haber verdi. Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirten Erdoğan, "Kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti'nin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. 2. tur öncesi önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise dünyanın merakla beklediği bir müjdeyi verdi.

"ANLAŞMANIN SON UZATMA SÜRESİ BİTMEK ÜZEREYDİ"

Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu vesile ile tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumu BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmanın son uzatma süresi bitmek üzereydi.

"RUS DOSTLARIMIZ TÜRK GEMİLERİN ÇIKIŞINA ENGEL OLMAYACAKLAR"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz.

"BM GENEL SEKRETERİ'NE GAYRETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Zelensky'e de yapıcı işbirliği için teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri'ne yapıcı gayretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla."