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Muhittin Böcek, Antalya'ya dönüşünde partililer tarafından karşılandı

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CHP'den yeniden aday gösterilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara dönüşü partililer tarafından havalimanında karşılandı. Böcek, yapılan eleştirilere cevap vererek birlik çağrısında bulundu.

CHP'den yeniden aday gösterilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara dönüşü partililer tarafından havalimanında karşılandı. 5 yıllık dönemde kendisine yapılanları eleştirip birlik çağrısında bulunan Böcek, "Bu zamanlarda ihaneti de dualarınızı da gördük. Bizi karalamak, çamur atmak isteyenler olacak. Varsın olsunlar. Ayrı gayrı yok. Yeni bir tarih yazmak için küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

CHP'den yeniden aday gösterilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara dönüşü havalimanında partiler tarafından karşılandı. Seçim sürecinde kullanacağı sloganı 'Antalya'ma söz verdim, herkesin başkanı' yazılı otobüse binen Böcek, bir süre kalabalığı selamladı ve CHP Antalya İl Başkanlığı'na geçti. Burada CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem ve Aliye Coşar, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve aday adayları tarafından karşılandı. Böcek'i karşılayanlar arasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in olmadığı görüldü.

KAMACI:  YORUMLARI SİLİN

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il binası önüne kurulan sahneden partilere hitap etti. Adaylığı kesinleşen isimlerle ilgili eleştirilere yanıt verip birlik çağrısı yapan Kamacı, "Bu saatten sonra hepimiz CHP için, birinci parti olmak için çalışacağız. 'Ben bu adayı sevmiyorum, desteklemiyorum' şeklinde yorumlar görüyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan derhal bu yorumları siliniz" dedi.

Kamacı'dan sonra söz alan Muhittin Böcek ise ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, CHP'nin önceki dönem genel başkanları Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisini hem Konyaaltı Belediyesi Başkanlığı hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde aday gösterip güvendikleri için teşekkür etti. Geçmiş 5 yıllık dönemi değerlendiren Böcek, yeni dönem için arkasına Torosların rüzgarını aldığını belirterek şöyle konuştu:

"İlk günkü gibi karşınızdayım. Zorlukları hep birlikte aştık, verdiğimiz sözleri teker teker aştık. Bıkmadık ve yorulmadık. Bu zamanlarda ihaneti de gördük, dualarınızı da gördük. Bizi karalamak isteyenler, çamur atmak isteyenler olacak. Varsın olsunlar. Beni, sizden ve partimizden, Antalya'mızdan ayıramadılar, ayıramayacaklar."

'ANTALYA'DA DESTAN YAZACAĞIZ'

Daha büyük aşkla yola çıktığını da kaydeden Böcek, süreç boyunca çalmadık kapı bırakmayacağını, yeni heyecanla daha iyisini yapmak için yola çıktığını anlattı. Antalya Büyükşehir'de üst üste iki dönem aynı ismin başkan olmadığını belirten Böcek, "Antalya'da destan yazacağız. Ayrı gayrı yok. Yeni bir tarih yazmak için küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Böcek, daha sonra il binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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