Muharrem İnce Kurban Bayramı'nı Kutladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan İnce, avluda köy sakinleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, Türk milletine ve Müslüman alemine ağız tadında bir bayram dileyerek, "İnşallah bugünleri de hep birlikte aşacağız. Böyle bir günde cami çıkışında siyaset yapmak istemem. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Daha sonra beraberindekilerle köy mezarlığına yürüyen İnce, yolda karşılaştığı vatandaşların da bayramını kutladı.

Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarına ziyarete bulunan İnce, dua ettikten sonra annesi Zekiye İnce'nin evine geçti.