Muharrem İnce girdiği enkazdan video paylaştı: İnsanlarımız ölüme terk edilmiş, ciğerim yanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde bulunan Memleket Partisi lideri İnce, Haydar Aliyev Bulvarı'nda bir binanın enkazından görüntü paylaştı.

"İNSANLARIMIZ ÖLÜME TERK EDİLMİŞ"

Depremin 17. gününde henüz tek bir ekibin bile uğramadığı binaların olduğunu dile getiren İnce, "Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'ndayım. Bugün depremin 17. günü ve hala tek bir ekibin bile uğramadığı binalar var. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor" ifadelerine yer verdi.