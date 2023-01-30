Muharrem İnce: Atatürk'ün partisini parsel parsel satın almışlar

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Atatürk'e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun" dedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Atatürk'e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kafede basın toplantısı düzenledi. İnce, "'Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var. 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'faşist' diyen bir CHP milletvekili var. Utanmadan tweet'ini siliyor. Kıyamet alameti bunlar. CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye 'faşist' diyor. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk'e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun" diye konuştu.