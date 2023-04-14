Muharrem İnce 3. yol hareketini Rize'den başlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, eliyle parmaklarını kullanarak 3 yaparak, "Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, eliyle parmaklarını kullanarak 3 yaparak, "Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısı için Rize'ye geldi. Bir otelde gerçekleşen aday tanıtım toplantısının ardından açıklama yapan İnce, partisinin el işaretini ilk kez Rize'de yaparak açıkladı. Eliyle parmaklarını kullanarak 3 yapan İnce, yeni işaretlerini ilk kez Rize'de açıkladığını ifade ederek, "İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü, sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği, patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek" diye konuştu.

"Herkes tüm parmakları kullandı, bana 3 parmak kaldı"

Herkesin tüm parmakları kullandığını ve kendisine sadece 3 parmak kaldığını ifade eden İnce, "Bu nereden çıktı diyorlar. Baş parmağı Erbakan hoca kaptı. İşaret parmağını başkası kaptı. İşaret parmağıyla orta parmak zafer işareti. 4 parmağı Erdoğan kaptı. 5 parmak Demokrat Parti'nin. Geriye kaldı 3 parmak. 6 parmak vardı da biz mi yapmadık. Başka parmak kalmadı" şeklinde konuştu.

"Herkes saldırıyor. FETÖ'cüler, PKK'lılar, troller, hazine beslemeleri, belediye beslemeleri"

Seçim öncesi herkesin üzerine geldiğini ve kendisi hakkında bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia eden İnce, "Herkes saldırıyor. FETÖ'cüler, PKK'lılar, troller, hazine beslemeleri, belediye beslemeleri. Gün geçmiyor ki bir sahte belge çıkmasın. Eşimin olmayan cipi. Yok öyle bir şey. Bırak hanımı, sülalemde yok. Deli saçması. Mesaj attım, 'İftira atıyorsun. Bunu düzelt. Sana dava açarım' dedim. Bir gazeteciye dava açmak istemiyorum. Kolay kolay açmıyorum. Mesaj atmış bana, 'Muharrem İnce iddiaları reddediyor. Bugün için saat 4'de yayına bekliyorum'. Ne büyük adam. 'Neredesin, müsait misin, uygun musun?' yok. Evet, Rize'deyim gel. Buna dava açacağım. Kazandığım parayı da Memleket Partisi'ne bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.

"Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girmesi yüzsüzlük"

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girmesini yüzsüzlük olarak nitelendiren İnce, Yüksel Taşkın'ın da yine CHP listesinde olmasını eleştirerek, "Sadullah Ergin, Atatürk'ün Çankaya'sında CHP'nin milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadarı olur. FETÖ'cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri'de inim inim inleten, benim de Mecliste FETÖ'yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan Ali Dibo'cu bir bakan. İzmir'de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Bu adamları, 77 kişi koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor içim. Bu iktidarla olmaz, bu muhalefetle de olmaz" dedi.

"Bu paraları geri alacaksan, Babacan'ın döneminde çalınan paraları de geri alacak mısın?"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iddia ettiği kayıp 418 milyar doları soran İnce, eğer böyle bir para varsa kazanınca kendi yardımcısından nasıl alacağını da sorarak şunları söyledi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bu milletin 418 milyar dolarını çaldılar.' 'Bunu geri alacağım' diyor. Benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa bende geri alacağım. Söz veriyorum. Kılıçdaroğlu'dan bir şey rica ediyorum. Kazanırsam bana yardımcı ol. Çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Çünkü, Babacan ile Davutoğlu 17 senesinde var bu işin, 4 senesinde yok. Babacan paranın başındaydı. Bu paraları geri alacaksan, Babacan'ın döneminde çalınan paraları de geri alacak mısın? Davutoğlu'nun dönemindekileri de geri alacak mısın? Alacaksan cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum."

Seçilmesi halinde işinin zor olduğu inancında olduğunu belirten İnce, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara boyun eğeceğimizi zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE