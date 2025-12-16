Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum'u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir

Haberler

CHP'li vekillerin ardından şimdi de İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür geldi. Meclis Genel Kurulu'nda partisi adına söz alan Çirkin, "Gerçekten hakkını vermek gerekir. Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİR Kİ..."

"Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanına Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim" diyen Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay'a çok güzel hizmetlerde bulunduğunu, Hatay'ın yaralarını sarmak adına neredeyse sürekli Hatay'a geldiğini aktardı.

"GERÇEKTEN HAKKINI VERMEK GEREKİR"

Çirkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Hatay'da deprem sonrası yaptığı hizmetlere dikkati çekerek, şunları vurguladı: "Hatay'la ilgili gerçekten hakkını vermek gerekir. Sayın Bakan, bir kısım hassasiyetlerimizi de aktardıktan sonra Hatay'a daha farklı bakmaya başladı. Zaman zaman bu teşekkürlerimiz yanlış anlaşılıyor, yani farklı değerlendirenler oluyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz."

