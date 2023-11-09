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Muğla'da PKK/YPG üyesi terörist yakalandı

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu terörist Muhammet Elaziz yakalandı ve tutuklandı. Elaziz'in 2017 yılında PKK/YPG'ye katıldığı ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.