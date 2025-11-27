MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 kişi yakalanmış, 428 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da 59 bin 458 olmuştur" dedi.

"9'UNCU A400M UÇAĞIMIZ TAMAMLANDI"

Tuğamiral Aktürk, envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda 17 kişilik karinalı bot muayene ve kabul faaliyeti, kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağımız ise 21 Kasım'da tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde yürütülen; '8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi' kapsamında prototip Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir" diye konuştu.

"GEMİMİZ, ÇELİK KUBBENİN PARÇASI"

Aktürk, Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçları doğrultusunda, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Baykar arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemlerine ilişkin; iniş/kalkış testleri, Albatros-S KİDA ile müşterek harekat ve güdümlü mermi atış provalarının 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılması planlandığını belirtti. Aktürk, "'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi' kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Bakanlık tarafından güncel konulara ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır" denildi.

"KKTC'NİN HAKLARININ YOK SAYILDIĞI HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin olarak ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"TSK, BÖLGEMİZDE HER GİRİŞİME KATKI SAĞLANMAYA HAZIRDIR"

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasına ilişkin ise "Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK, bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır" denildi.