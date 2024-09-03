Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir. Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir" denildi.