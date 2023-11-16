Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan siyasete çağrı

Remzi Çayır : Türkiye'nin akılcı siyasete dönme zamanı

ANKARA, (DHA)-MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ' Milli Yol Partisi hakikatin, adaletin, merhametin ve insanca yaşamanın kapısını aralamaktadır. Eğer siyasetimiz buna hizmet etmiyorsa hiçbir yerde yokuz. Türkiye'nin derhal rasyonel, akılcı, gerçekçi siyasete dönme zamanıdır' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Çayır, İsrail'in savaş hukukunu yok edecek boyutlarda davrandığını belirterek, ' İsrail bu konuda Batı'dan cesaret almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden gelip İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazlamaya devam ettiği müddetçe İsrail sınır tanımayacak, insan öldürmeye ve merhameti kör etmeye devam edecek. İsrail bu yaptıklarına karşı dünya hiçbir yerden ses vermemiştir. Müslüman olan halklar yani içinde bulunduğumuz coğrafya ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, hiçbir şey yapamaz durumdalar. Şu anda yaşanan durumlar bize de gerçekliği işaret ediyor. Güçlü Türkiye olmadığı müddetçe hem siyasi bağımsızlığınızı hem de ekonomik bağımsızlığınızı yok ediyorsunuz. Güçlü olmak zorundasınız. Bu ülke güçlü olmak zorunda. Milli Yol Partisi'nin de çıkış sebebi budur. Farklı hayatlardan, farklı fikirlerden, düşüncelerden bir zenginlik ve refah payı artıran anlayışın kendisiyiz. O zulümden insanları kurtarmak için kürsüden konuşmak yetmez. Ülke bazında caydırıcı olmadığınız müddetçe birileri başınızı hep eğdirir' diye konuştu.

'SİYASETİMİZ BUNA HİZMET ETMİYORSA HİÇBİR YERDE YOKUZ'

Türkiye'de değişim ve dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çayır, 'Türkiye'deki insanlar 'ne mutlu ki bu ülkede yaşıyorum' diyebilmeliler. Milli Yol Partisi hakikatin, adaletin, merhametin ve insanca yaşamanın kapısını aralamaktadır. Eğer siyasetimiz buna hizmet etmiyorsa hiçbir yerde yokuz. Mühendislerimiz ve doktorlarımız yani yetiştirdiğimiz değerler ülkeden gidiyor. Bu gençlere soruyorlar 'neden gidiyorsun' diye 'ben ülkemde kendimi mutlu hissetmiyorum' diyor. Bu ülkenin asıl sahipleri bugüne kadar sustular. Milliyetçiler, ülkücüler bir başkasının yardım değneği olamaz. Kendi iktidarını, kendi geleceğini bu ülkede kurmak yerine bugüne kadar hiçbir kavgada yer almamış adamın yanında yer almak tam anlamıyla aymazlıktır. Bütün ülkücüleri, samimi milliyetçileri, bu ülke benimdir, bu ülke bizimdir Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkeziyle biz bu ülkede refah içerisinde mutlu, şerefli bir insan olarak yaşamak istiyoruz. Herkesin yeri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bıraktığı yoldur, o yolda yürümeliyiz. Türkiye'nin derhal rasyonel, akılcı, gerçekçi, siyasete dönme zamanıdır? ifadelerini kullandı.