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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATAK'lı paylaşım: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor

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Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, taarruz helikopteri ATAK'ın görev aldığı operasyondan kesitler paylaştı. Videoya, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve millî gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATAK'lı paylaşım: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor

2014'TEN BU YANA TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK VERİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından kendi tesislerinde üretilen ATAK helikopteri 22 Nisan 2014'te Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. O günden bu yana sayısız operasyona göklerden destek veren ATAK, uzun menzili ve taşıdığı mühimmatlar sayesinde terörle mücadelede Türk Ordusuna destek sağlamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATAK'lı paylaşım: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor

TERÖR HEDEFLERİ ATAK İLE YOK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ATAK helikopterinin başarısını gözler önüne serdi. Görüntülerde, harekat merkezinden teröristleri tespit eden askerin telefonla pilotları arayarak belirtilen koordinatlara hava desteği istediği görülüyor. Görev için hazırlanan pilotlar, mühimmatları taktıkları ATAK helikopterine binerek belirtilen noktaya doğru havalandı. Terör hedeflerini dakikalar içerisinde bomba yağmuruna tutan kahraman pilotlar görevini tamamlayarak güvenli şekilde tekrar askeri üsse dönüyor.

Bakanlığın paylaştığı videoya, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve millî gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ATAK'lı paylaşım: Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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