Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Güler, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Güler, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Yaşar Güler, bugün NATO'nun Brüksel Karargahı'nda başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabında Güler'in ziyaretinden görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na gitti.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti."