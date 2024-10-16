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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'da
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Güler, havaalanında çeşitli yetkililer tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere için Belçika'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Güler'i havaalanında Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Tümgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Diplomasi Politika Savunma Belçika Dünya Nato

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