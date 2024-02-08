Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.