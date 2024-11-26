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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' hakkında "Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Güler, Kara Harp Okulu'ndaki 'Kılıçlı Yemin Töreni' nedeniyle disipline sevk edilen genç teğmenlerle ilgili "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİN KURULU KARARINI VERECEKTİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir. Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için bu kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.

"40 TANE F-16 ALACAĞIZ"

Bakan Güler, açıklamasında F-16 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. ABD'liler F-35'i verebileceklerini ifade ettiler."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıFurkan inci:

türkiyenin başındaki insana saygısı olmayanlar bu ülkenin tegmeni olsa kaç yazar

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Haber YorumlarıMiLLiYETCi TuRK:

Gün gelecek onlar görevine geri dönecek siz yargılanacak

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Haber YorumlarıMutlu Can:

Suç askerinin arkasında duramayan komutanda. Utanç.

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Haber YorumlarıAxiprens null:

Akp savunma bakani

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Haber YorumlarıKml Acr:

Mustafa Kemal'in askeri olduğunu savunan komutan, Mustafa Kemal'in askeri olduğunu belirten astlarını ordudan atmaya çalışıyor. Komedinin dik âlâsı...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hulisi akar ve şahsın tsk ya faydası yoktur ikiside yeminli iktidar piyonudur

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Askerin şehit olması dahi umurlarında değil bu ve bunun gibilerinin tek gayeleri harama bulanmış iktidar gemisinin bir sonraki haram limanına yetiştirmek

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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Aynı disiplinsizlik ile başka şeyler deseler mesela.. ya da cemaat toplantılarına katılsalar ne olurdu acaba

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

Magdurelerde bugün: kendi ordusunun basit bir tören kareografından korkan bir grup yerli ve milli meczup yunan fırkateynine sıgındı

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

güle güle diyelim şimdiden

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