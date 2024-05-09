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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer Katar yetkilileri de bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Cuma Al-Maliki, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Mohammed Al-Sulaiti ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassım Mohammed Ahmad Al-Mannai de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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