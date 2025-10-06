Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Katar'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'ya gelişinde Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Bülent Kasım, Katar'ın Ankara Ataşesi Tuğgeneral Abdülaziz Al Sulaiti, Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Özkan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Güler, Doha Havalimanı'ndaki karşılama töreni sonrası Doha Büyükelçiliğine geçerek, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. - DOHA