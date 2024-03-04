Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA