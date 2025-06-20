Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Elazığ'da İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'daki denetimlerin ardından Elazığ'a geçerek 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu ve Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Elazığ'a geçti. Bakan Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, Elazığ Valiliği'ni de ziyaret etti. Güler'i,valilik ziyaretinde yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika