Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den "İsrail Türkiye'ye saldırır mı?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Güler, İsrail'in Türkiye'ye doğrudan tehdit oluşturabileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İç Cephe' uyarısına dair açıklamalarda bulundu. Güler, "İsrail Türkiye'ye saldırır mı?" sorusuna Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi?' şeklinde yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İç cephe' uyarısı ve ' İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak' açıklamalarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok haklı olduğundan yanayım. Çünkü iç cephe bize her zaman lazım. Barış ortamında da olsak iç cephenin güçlülüğü bir ülkenin lehinedir. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız bütün toplumu ikaz ediyor. Çünkü bunu görüyor. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir."

"3. DÜNYA SAVAŞI HER AN ÇIKABİLİR"

"2 tane dünya savaşı yaşadık. Bu savaşların nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Çok ufak sebeplerden. Demek ki çok büyük bir olay gerekmiyor. Her an çıkabilir. Tabii ki savaş çıkmasını istemiyoruz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, planlarımızı yaparız ama kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz."

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

TUSAŞ SALDIRISININ ZAMANLAMASI MANİDAR

Programda, Gazeteci Kübra Par'ın 'TUSAŞ saldırısının zamanlamasını manidar buluyor musunuz?' sorusuna cevap veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum. Bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuru ile ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır. Özellikle TUSAŞ'ımız bizim savunma sanayiimizin göz bebeği bir tesisimiz. Burada üretilen her bir ürün savunma sanayiimizin göz bebeği olarak piyasaya çıkıyor ve tercih ediliyor. Hepsine geleceğimiz olarak bakıyoruz. elbette ki bu saldırı tesadüf değil" dedi.

"ABD ASKERİNİ SURİYE'DEN ÇEKER Mİ?"

"Zaten biz bunu Trump Başkanlığı döneminde 3 defa Suriye'den askerlerini çekmesi için talimat verdi. Fakat o zaman tam seçimlerin arifesiydi. Öyle kaldı o. Ben Trump'ın bu dönemde şiddetle bunun üzerinde duracağını ve Suriye'den bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum."

"SAVUNMA SANAYİİ TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ"

"İsmi zaten güvenlik. Güvenlik olunca bunun bir ölçüsü yok. Bugün siz 5 birim güvenlik sağladınız. Ben yarın 6 birim daha iyi olur diye düşünürüm. Savunma Sanayiimiz bizim göz bebeğimiz. Ülkemizin şu anda ki savunma sanayi ihracatımızda mükemmel gelişme var. Bundan rahatsız olan bir çok ülke var. Biz onlara hiç bakamdan güvenlik tedbirlerimizi her gün mutlak suretle geliştirmeliyiz. Güvenliğin sonu yoktur. güvenlik her gün her ay her yıl geliştirilmelidir."

"TUSAŞ'IN, DIŞARIYI RAHATSIZ EDEN PROJELERİ HANGİLERİYDİ?"

"Her gün yeni bir ürün çıkıyor. mükemmel gelişmeler var. Her bir biriminde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Elbette ki en çok rahatsız eden ürünlerin İnsansız Hava Araçları olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla da TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir."

ÇELİK KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

"Çelik Kubbe bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor, yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe."

"CANIMIZ YANARSA CANINIZI YAKARIZ"

"5-6 ay önce şehitlerimiz olmuştu onun akabinde de özellikle Suriye'ye PYD'ye çok ağır zayiat verdirdik. Bunu da oradaki dostlarımızla paylaştık 'Adamlarınıza sahip olun, eğer canımız yanarsa canınızı yakarız. Ve yaptık. Yaptıkları tesisleri yerle bir ettik. Bir daha yaparlarsa biz daha fazlasını yaparız. Artık onların kendi bileceği iş" dedik.

"SİLAH BIRAKMAZLAR AMA SİLAH BIRAKTIRILIR"

"Hiçbir terör örgütü silah bırakmak için kurulmaz. Doğal olarak biz şimdi örgütü kuruyoruz, 3 sene sonra da silah bırakacağız demez. Ama silah bıraktırılır. Bizlerin görevi de bu terör örgütlerine silahları bıraktıracak usulleri bulacağız ve bunların üzerine şiddetle gideceğiz ve sonuçta silah bıraktırmak zorunda bırakacağız onları. İnşallah bunu da göreceğiz. Onlar şimdi 40 yıldır sürdürdükleri rahatlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlar ama öyle olmayacak."