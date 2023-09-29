Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, taziye mesajında Paşayeva'nın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini son nefesine kadar haykıran biri olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Türk dünyasına olan sevdasıyla tanıdığımız, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini son nefesine kadar haykıran merhume Ganire Paşayeva'ya Allah'tan rahmet, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." - ANKARA