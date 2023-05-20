Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yasa dışı geçiş görüntüleri gerçeği yansıtmıyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın" diye konuştu.

Bazı internet sitelerinde yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında 'soğuk rüzgarların estiğine' yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Akar, "Bunu kim çıkarıyor, bu nasıl bir fitne fesattır anlamak mümkün değil. Bunun vebali vardır. Allah'tan korkacak, kuldan utanacaksın. Ortada böyle bir şey yokken, durup dururken bu nereden çıkıyor anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023