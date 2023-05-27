Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriyeli vatandaşlar evlerine dönecek

TERÖRLE mücadele ve hudut güvenliği konferansında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriyeli vatandaşlar da güvenli bir şekilde, gönüllü bir şekilde, saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönecekler. Bu imkanı bu fırsatı sağlayacağız. Burada bazıları çıkıyor 'biz Suriyelileri göndereceğiz' diyor. ya biz göndermeyeceğiz demiyoruz ki. Bunun bir usulü var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beyoğlu Belediyesi ev sahiplinde Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezinde 'Terörle mücadele ve hudut güvenliği' konulu konferansta konuştu. Bakan Akar, "Dünyada artık bir şekilde savaş ilanı çıkmıyor. Savaş ilan edilmiyor. Herhangi bir savaş ilan etmeden sadece ve sadece birtakım maşalarla birtakım kuklalarla devletler kendi amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bunları kullanmak suretiyle bir tarafta teröristler var, terör var. Bir tarafta nükleer savaştan bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada bizde burada halkımızın, milletimizin 85 milyonu hakkımızı koruyarak hayatımızı, bekamızı ve güvenliğimizi ve refahımızı sağlamak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bizim artık etki alanımız genişledi. Avrupa, Asya, Afrika bizim etki alanlarımız. Bizim orada gitmemiz gelmemiz işlerimiz var, yapacaklarımız var. Yapmamız gerekenler var. İlgi alanımız da bütün dünya. Ne demek bu? Bütün dünyayla ilişkimiz var. Herkesle ilişkimiz var. Artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye bitti" dedi.

"600 BİNİ ORADAKİ ŞARTLAR NORMALLEŞTİKÇE DÖNDÜ"

"KARABAĞ'IN TÜRK'E HALİNE GELDİĞİ KONUSUNDA HİÇ TARTIŞMA YOK"

Bakan Akar, "Bunları yaparken sadece kendi işlerini yapmıyor başta Kıbrıs olmak üzere, Azerbaycan var. Kardeşlerimiz, Libya var kardeşlerimiz, efendim Kosova, Bosna da kardeşlerimiz bunlarla ilgili ne yapabilirsek onları da sonuna kadar yapıyoruz. Hatırlayın, Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal etti. Efendim Hocalı'da büyük katliamlar yaptı. Çocuk, yaşlı genç ve 30 sene bu katliam devam etti. Bu işgal devam ediyor. Toprakların yüzde 70'i 1 milyon nüfus, evsiz barksız kaldılar. ve bu da Avrupa Güvenlik Teşkilatı kılını kıpırdatmadı 30 sene. En sonunda Azerbaycanlı kardeşlerimiz yeter artık dedi. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Allah sağlık versin, Allah güç kuvvet versin. O da Azerbaycan yalnız değil dedi. ve sonunda Allah'ın izniyle sizlere de duasıyla 44 günde bu problem çözüldü. Şu an artık Karabağ'ın Türk olduğu, Karabağ'ın Türk haline geldiği konusunda hiç tartışma yok. Bunu her insan kabul ediyor. Çok şükür. Önümüzdeki günlerde bir anlaşma yapılırsa, orası Türk soyuna kavuşacak. Burada sonuna kadar destekledik desteklemeye devam edeceğiz. İMECE'yi attık. Hürjet'i yaptık. Artık pilotlarımız, kendi uçaklarımızla da eğitim görecekler. Bunun yanı sıra ne yaptık? Milli Muharip Uçağımızı getirdik pistin başına koyduk. İnşallah o da yakın bir zamanda uçacak" diye konuştu.