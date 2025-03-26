Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta katıldığı iftar programında önemli mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin konuşan Güler, "Amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır" dedi.

"SÜRECİN UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Bakan Güler, "Ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarınızın büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

"ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Güler ayrıca "Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmamız, sadece ülkemizin değil, bölgemiz ile dünyanın barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacak yatırımların artmasıyla ekonomik büyümeyi destekleyecek ve refah seviyesini yükseltecektir. Siz Şırnaklı hemşerilerim ile beraber, geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve hep birlikte Şırnak'ı daha da ileriye taşırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız" diye konuştu.