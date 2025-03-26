Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da aile katliamı: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı programda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta katıldığı iftar programında önemli mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin konuşan Güler, "Amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır" dedi.

"SÜRECİN UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Bakan Güler, "Ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarınızın büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

"ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Güler ayrıca "Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmamız, sadece ülkemizin değil, bölgemiz ile dünyanın barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacak yatırımların artmasıyla ekonomik büyümeyi destekleyecek ve refah seviyesini yükseltecektir. Siz Şırnaklı hemşerilerim ile beraber, geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve hep birlikte Şırnak'ı daha da ileriye taşırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.