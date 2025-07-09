Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile Bir Araya Geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayide iş birliği konuları ele alındı. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu görüşmede, Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Pakistanlı Komutan, ileri düzey eğitim faaliyetleri ve havacılık teknolojileri alanında ikili ilişkileri daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Hindistan ile yaşanan son çatışmalarda Pakistan Hava Kuvvetlerinin sergilediği üstün performansı, operasyonel hazırlığını ve egemenliğini kararlılıkla savunmasını takdir etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bakan Yaşar Güler, savunma sanayide özellikle de ileri avionik teknolojiler, insansız hava araçları gibi alanlarda ortak projelerin önemine dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.