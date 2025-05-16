Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi. Al Sani Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Al Sani'nin tören kıtasını Türkçe selamlamasının ardından ikili basına kapalı olarak görüştü. - ANKARA