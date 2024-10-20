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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Devlet Başkanlığı yemin törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Devlet Başkanlığı yemin törenine katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun bugün gerçekleştirilen yemin törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun bugün gerçekleştirilen yemin törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'ya geldi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun bugün gerçekleştirilen yemin törenine katıldı.

Subianto, resmen Endonezya'nın 8. devlet başkanı oldu

Endonezya'da 14 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 60'ını alarak yeni devlet başkanı seçilen Subianto bugün Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen törenle resmen Endonezya'nın 8. devlet başkanı oldu. Eski Savunma Bakanı olan 73 yaşındaki Subianto meclisteki konuşmasında, yolsuzluk gibi iç sorunlarla mücadele etme ve ülkeyi kendi kendine yeterli hale getirme sözü verdi. Tüm Endonezyalılar için başkan olacağını belirten Subianto, ülkenin sorunlarıyla yüzleşmesine yardımcı olmaları için 280 milyon Endonezyalıya çağrıda bulunarak, "Özgür bir ulusun, insanların özgür olduğu yer olduğunun her zaman farkında olmalıyız. Korkudan, yoksulluktan, açlıktan, cehaletten, baskıdan, acıdan kurtulmalılar" dedi.

Ülkedeki yolsuzluğu ortadan kaldırma sözü veren Endonezya Devlet Başkanı Subianto, "Düşmanlık olmadan fikir ayrılığı olmalı. Nefret etmeden mücadele edilmeli" ifadelerini kullandı.

Subianto, Temsilciler Meclisi'ndeki törenin ardından başkent Jakarta caddelerinde aracıyla tur attı. Caddelerde festival havası oluşturan binlerce kişi, bayrak sallayarak yeni başkanı selamlarken, Subianto ise başkanlık sarayına doğru ilerlerken, aracının açılır tavanından halka el salladı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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