Milli Savunma Bakanı Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler

Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Sevgi Yolu'ndan yürüyerek Milli Mücadele'de görev alan komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıt Duvar'a gelen Bakan Güler ve komutanlar, çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Devlet Mezarlığı Anı Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, deftere şunları yazdı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir asır önce istiklal ve istikbalimize göz dikenlere büyük bir inanç ve irade ve kararlılıkla başlattığınız milli mücadelemizi 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştırdınız. Bu zafer özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil milletimizin kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyup koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir ve kararlıdır. Bizler de Türk Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bize bin yıldır vatan olan topraklarda bugünlere gelmemize emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

"Atalarımıza şükran borcumuzu ödemek için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Anı defterini imzalamasının ardından Milli Mücadele'de görev almış komutanların mezarlarına karanfil bırakan Bakan Güler, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, "Ülkemizin geleceğiyle ilgili 100 yıl önce atılmış bir imzadan sonra biz de şu anda onlarla ayını havayı teneffüs ediyoruz. Ne mutlu bize böyle atalarımız var. Hepsine de çok büyük şükran borcumuz var. Onu ödemek için de büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, ilerleyen süreçte de yine aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ANKARA