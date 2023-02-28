Milli Savunma Bakanı Akar: 'Suriye'den Türkiye'ye göç yok, aksine 42 bin civarı Suriyeli ülkesine döndü'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir şekilde Suriye'den Türkiye'ye doğru bir göç olmamıştır. Aksine depremden sonra 42 bin civarı Suriyeli kardeşimiz kendi ülkelerine gönüllü olarak dönmüştür" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Toplantı sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte kameralar karşısına geçen Akar, açıklamada bulundu. Depremin ilk gününden itibaren devlet ve milletin tek yürek olarak mücadele ettiğini vurgulayan Akar, "Çok şükür olumsuz hava koşullarına rağmen, bir takım sıkıntılara rağmen, iletişimde zorluklara rağmen 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar büyük fedakarlıkla, azimle yapılan çalışmalardan dolayı şu an geldiğimiz noktada önemli mesafeler kat ettik. Bitti mi, hayır. Önümüzde daha çok işler var farkındayız. Başlangıçtaki ilk şoka müteakip yaşadığımız sıkıntıyı çok şükür millet-devlet omuz omuza çalışarak ciddi mesafeler kaydettik. Kalan problemleri de el birliği ile çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mehmetçik ilk andan itibaren seferber oldu"

Türk askerinin depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Mehmetçik ilk andan itibaren seferber oldu. Vatandaşının yanına koştu. Elinden gelen neyse yapabilmek için büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Bölgede toplam 57 taburla, 40 binden fazla uzman personelle faaliyetlere destek sağladık.

Başlangıçta en önemli arama kurtarma idi. Bu konuda uzman personelimiz büyük bir azimle elinden geleni yaptı. Birçok vatandaşımızın sağ olarak enkazlardan çıkmasına yardımcı oldular. Akabinde barınma, yeme içme, sağlık problemleri konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri olarak neyimiz var neyimiz yok seferber etmek suretiyle vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için gayret gösterdik. 109 mutfağımız, 41 seyyar fırınımızla vatandaşımıza üç öğün sıcak yemek ve ekmek sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"42 bin civarı Suriyeli kendi ülkelerine gönüllü olarak döndüler"

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Akar, "Bütün bölgelerde olabildiğince Mehmetçik dershaneleri açmak suretiyle gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülke çapında arama kurtarma personeli, yardım malzemeleri ve personel intikali için 70 uçakla hava köprüsü kurduk. Geri dönüşlerde de bu uçaklarımızla yaralıları, ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın intikalini sağladık. Buna paralel denizden köprü kurarak her türlü büyük hacimli iş makinelerinin gelmesi konusunda taşıma kabiliyetinden yararlandık. Yaralılarımızın bir an önce sağlık tesisine ulaşması bakımından İskenderun gemimiz gerekli yardımı sağladı. İki gemimizi de hastaneye çevirdik, şu anda İskenderun Limanı'nda halkımıza hizmet veriyorlar. 150 civarı ameliyat yaptık, toplamda 11-12 bin vatandaşımız tedavi edildi" dedi.

Kamuoyunda Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir göç dalgası olduğu şeklinde yanlış haberler yayıldığını belirten Bakan Akar, "Hiçbir şekilde Suriye tarafından Türkiye'ye doğru bir göç olmamıştık, yoktur. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Aksine Türkiye'ye gelen Suriyeli kardeşlerimizden evini kaybeden, yakının kaybedenler, kendi ülkelerine dönmek isteyenler, takriben 42 bin civarı Suriyeli kendi ülkelerine gönüllü olarak döndüler" dedi.

"Milletimiz ayakta, devletimiz ayakta"

Bakan Akar, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığının altını çizerek, "Milletimiz ayakta, devletimiz ayakta. Durumun öneminin farkındayız. Vatandaşımızın barınma sorunlarının halledilmesi, iş hayatının bir an önce başlaması, öğrencilerimizin eğitim öğretime başlamaları için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu yarayı biz saracağız. Karamsarlığa, ümitsizliğe asla yer yok" dedi. - HATAY