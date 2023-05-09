Milli Savunma Bakanı Akar: Bazı partiler teröristlere 'Özerklik' sözü verdi

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere 'Özerklik' sözü verdiğini belirterek, 'Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs'ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine sahip çıkacak' dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere 'Özerklik' sözü verdiğini belirterek, "Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs'ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine sahip çıkacak" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oto Sanatkarları Odası'nın düzenlediği etkinlikte esnaf ile buluştu, organize sanayi bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Herkesin güven ve refah içinde yaşaması için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, "Türkiye tek, vatan tek, milletimiz tek, 85 milyon tek dolayısıyla ayrılık-gayrılık olmaksızın tek yürek, tek yumruk olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla problemlerinin olduğunu söyleyen Akar, "Teröristlerle yan yana oldular, aynı kayığa bindiler. Teröristlerle beraberler. Onlara söz verdiler. Nereden belli? Teröristler, 'Eğer dediklerimizi yapmazsanız bunun hesabını seçimden sonra sorarız' diyor. Demek ki söz vermişler. Bunları hatırlatıyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak, terörle mücadeledeki kazanımlarımızı kaybetmemek lazım" diye konuştu.