Milli Parklar Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Gününde Görüşüldü

TARIM, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı. Kirişci, "Teklif, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne 175 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçe bütçeli kuruluş olarak yeniden yapılandırılmasından kaynaklı çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerle birlikte uyum sağlanması, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, sulak alan ve yaban hayatı geliştirme sahalarının kaynak değerleri korunarak tabiata olan ilginin artırılması ve doğa turizminin geliştirilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimlerinin sağlanması için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmaları, geliştirilmeleri, kaçak avcılığın önlenmesi ve av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi, korunan alanların ilan edilmesi, tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve sürdürülebilir güzel bir biçimde yönetilmesi. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na tabi alanların planlanması, yönetilmesi, işletilmesi ile ilgili kanunlarda düzenlemelerin yapılması ile bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere verilecek izinle ve uygulanacak kısıtlamaların düzenlenmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

'DENETİM VE YAPTIRIM GÜCÜ ARTIRILMALI'

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, kanun teklifinin yasalaşması halinde teklife konu alanlar için çevre koruma politikalarında daha etkin ve daha sürdürülebilir bir dönem başlayacağını belirterek, ülkenin doğal mirasını koruma yolunda önemli bir adımı atmış olacaklarını kaydetti. Toy, "Teklif ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinlerin neler olduğu, süre sonunda tesislerin devri veya süre uzatma süreçleri belirlenecektir. Diğer taraftan 4915 sayılı kara avcılığı kanununda yapılan düzenleme ile av bayilerinin bakanlık döner sermaye işletmelerine yatırmaları gereken katılım paylarının tahsilatı, idari para cezalarının uygulanmasında yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Kanun kapsamında yasaklanan faaliyetleri yürütenler hakkında ise caydırıcılığın sağlanabilmesi için ceza miktarında artırıma gidilmiştir. Yapılan değişiklikler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yetki, imkan ve kabiliyetlerinde iyileştirmeler olacaktır. Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında nesli tehlike altında olan türlerin, hassas ekosistemlerin, genetik kaynakların korunması görevleriyle ilgili gerekli idari yaptırımların uygulanabilmesi için denetim yetkisi genel müdürlüğe verilerek, kurumun denetim ve yaptırım gücü artırılmaktadır. Genel müdürlüğün faaliyetlerini eksiksiz yapabilmesi, etkin bir şekilde sürdürebilmesi için mali yükümlülükleri hafifletilmekte bu doğrultuda 492 sayılı harçlar kanunu kapsamında alınan harçlar ile tapu ve kadastro işlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedelleri açısından genel müdürlük muafiyet kapsamı altına alınmaktadır. Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapacak olursak teklif ile doğa korumadaki bütüncül yönetim yaklaşımının daha ileri seviyelere getirilmesi sağlanacak, ülkemizin en önemli korunan alan otoritesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün güçlendirilmiş, yeni teşkilat yapısı ile hukuka aykırı karşı mücadele edilecek ve daha caydırıcı mevzuatta desteklenmesi mümkün olacaktır" dedi.