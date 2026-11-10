Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar’dan Erhürman’a sert çıkış: "Biz, Rumların lütfuna muhtaç bir azınlık değiliz"

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın federasyon temelindeki müzakere arayışını eleştirerek, "Biz, Rumların lütfuna muhtaç ve onların insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

Kıbrıs meselesinde çözüm modeli ve müzakere sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar sürerken, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tepki gösterdi. Gülbahar, Erhürman'ın federasyon temelinde müzakere arayışını sürdürmesini sert sözlerle eleştirerek, "Biz, Rumların lütfuna muhtaç ve onların insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

"Türkiye iki devletli çözüm isterken neden hala federasyon talep ediyorsunuz?"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki iki devletli çözüm politikasını hatırlatan Gülbahar, Erhürman'a, "Türkiye'nin iki devletli çözüm istediği bu kadar açıkken ve federal çözümün aleyhimize olduğunu bile bile neden hala uzlaşmaz Rum tarafından federasyon talep ediyorsunuz? Neden hala bunun için didiniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Rum lideri Nikos Hristodulidis'in üçlü görüşme sonrasındaki açıklamalarını ve tutumunu da eleştiren Gülbahar, BM ve Rum tarafının Tufan Erhürman'ı federasyon talep etmek zorunda kalan bir konumda göstermeye çalıştığını iddia etti. Gülbahar, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin acizlik içinde olduğunuza ya da federasyon istemek zorunda kaldığınıza inanmıyoruz" diyerek, Rum liderinin görüşme sonrasındaki beden dilini ve açıklamalarını Kıbrıs Türk halkı adına üzücü bulduklarını belirtti.

"Biz, Rumların lütfuna muhtaç, insafına kalmış bir azınlık değiliz"

Tufan Erhürman'a KKTC'nin egemenliğini savunma çağrısında bulunan Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar boyunca varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi verdiğini vurguladı. Gülbahar, "Siz KKTC'nin cumhurbaşkanısınız. Bundan onur duyunuz. Kıbrıs Türkü varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesi vermiş, gururlu bir halktır. Biz, Rumların lütfuna muhtaç, insafına kalmış bir azınlık değiliz" dedi.

Türkiye ile ortak hareket edilmesi gerektiğini savunan Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Erhürman'a Anavatan Türkiye'nin desteğine güvenmesi ve KKTC'nin egemenliğini uluslararası platformlarda savunması çağrısında bulundu. Milli Mücadele Vakfı Başkanı, Rum tarafı ve BM'nin Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürmeye yönelik bir yaklaşım içerisinde olduğunu ileri sürerek, buna karşı Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"İki kapı açılacak diye egemenlik meselesi gündemden düşürülemez"

Dün Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde Ara Bölge'de gerçekleştirilen üçlü görüşmede Akıncılar-Limya ve Gemikonağı-Kampos geçiş noktalarının açılması konusunda varılan mutabakatı da değerlendiren Aziz Gülbahar, yeni geçiş noktalarının açılmasının Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesinin önüne geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Gülbahar, "İki kapı açılacak diye egemenlik meselesi gündemden düşürülemez" diyerek, geçiş noktalarının günlük yaşamı kolaylaştırabileceğini ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi statüsüne ilişkin sorunu çözmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin uluslararası alanda tescil edilmesi mücadelesinin yalnızca geçiş kapılarının açılmasına indirgenemeyeceğini belirten Gülbahar, iki yeni geçiş noktası üzerindeki uzlaşmanın büyük bir başarı olarak sunulmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Rum yönetimine EOKA ve izolasyon eleştirisi

GKRY'nin EOKA anmalarına resmi düzeyde yer vermesini de eleştiren Gülbahar, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların ve engellemelerin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Rum lideri Hristodulidis'e bu konuları doğrudan gündeme getirmesi gerektiğini belirten Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının spor, kültür ve uluslararası ilişkiler alanlarında karşılaştığı engellerin kaldırılması için Rum tarafının hangi somut adımları atacağını açıklaması gerektiğini söyledi. Gülbahar ayrıca milli eğitime zarar verebilecek adımlar atılmasını tarihi bir hata olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

"KKTC'nin tanınması talebini muhataplarınıza doğrudan iletiniz"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirilecek temaslarda KKTC'nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü açıkça savunması çağrısında bulunan Milli Mücadele Vakfı Başkanı, "KKTC'nin tanınması talebini muhataplarınıza doğrudan iletiniz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesine yönelik açıklamalarını desteklediklerini belirten Aziz Gülbahar, Türkiye ile KKTC'nin uluslararası tanınma çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı. Gülbahar, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın da bu çabalara öncülük etmesi gerektiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkının kendi iradesiyle kurduğu devleti savunmak, o devletin cumhurbaşkanının görevidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı