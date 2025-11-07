MEB ve TOGEMDER Arasında Kütüphane Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında Kütüphane Protokolü imzalandı.

Ümraniye'deki Can Gür İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Haftası olduğunu hatırlatarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlere rahmet diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarının büyük ve kendilerinden beklentilerin fazla olduğuna işaret eden Tekin, "Beklentilerin karşılığını verebilmemizin ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmemizin ana koşullarından bir tanesi eğitim işlerini toplumsal bir seferberlik mantığıyla ve ruhuyla yapmak olabilir. Bu sürecin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen arkadaşlarımızın, idarecilerimizin, ailelerimizin, hayırseverlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin yapması gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.

Tekin, eğitim alanında yerel yönetimlerin ve mülki idare amirlerinin desteklerinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Başladığım günden beri Türkiye'de eğitim-öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için bütün bu aktörlerin birlikte ve bir uyum içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerimiz, aileler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler hep beraber aynı hedeflere yönelirsek başarılı oluruz. Bu nedenle destek olmak isteyen herkese kapımız açık. Bu çağrımıza destek olan sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum. Meslek odalarından çok ciddi destek alıyoruz. Bu vesileyle TOGEMDER ailesine de teşekkür etmek istiyorum."

Okullarda kütüphanelerin niteliğinin artırılmasının altını çizen Tekin, okul kütüphanelerinde çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, okuduklarını daha iyi anlayabilmelerini ve okuma kültürü kazanabilmelerini sağlayan kitaplara yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"İstanbul genelinde toplam 49 okulda kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz"

TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ise yıllardır toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluk projelerine imza attıklarını belirterek, "Sağlıktan eğitime, gıdadan giyime kadar farklı alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize ulaşan talepleri değerlendirerek bağışçılarımızın destekleriyle ihtiyaç sahiplerine gıda, eşya, sağlık malzemesi ve nakit yardımları yapıyoruz. Bu yardımlarla bir süreliğine de olsa insanlarımızın dertlerine çare üretiyoruz." diye konuştu.

Sekmen, etkileri en kalıcı projelerin eğitim alanında yapılanlar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir fatura ödemesi desteğiyle bir ailenin bir ay boyunca yuvasını ısıtabiliyoruz. Ama bir eğitim projesiyle aynı ailenin çocuğuna bir ömürlük fayda sağlayabiliyoruz. Bu bilinçle tasarladığımız kütüphane projesinin bu çalışmaların en önemli halkalarından biri olacağına inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli işbirliği ile yürüttüğümüz bu proje kapsamında öncelikle İstanbul genelinde toplam 49 okulda modern, öğrencilerin kullanımına uygun kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz."

İlk etapta 9 okul için hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Sekmen, bu kütüphanelerin sadece birer okuma salonu değil, çocukların düşünebilmeyi, sorgulamayı, üretmeyi öğrenebilecekleri yaşam alanları olacağını da sözlerine ekledi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen'in protokolü imzaladığı törene, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, imza töreninin ardından öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.