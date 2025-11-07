Haberler

MEB ve TOGEMDER Arasında Kütüphane Protokolü İmzalandı

MEB ve TOGEMDER Arasında Kütüphane Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında Kütüphane Protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında Kütüphane Protokolü imzalandı.

Ümraniye'deki Can Gür İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Haftası olduğunu hatırlatarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlere rahmet diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarının büyük ve kendilerinden beklentilerin fazla olduğuna işaret eden Tekin, "Beklentilerin karşılığını verebilmemizin ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmemizin ana koşullarından bir tanesi eğitim işlerini toplumsal bir seferberlik mantığıyla ve ruhuyla yapmak olabilir. Bu sürecin içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen arkadaşlarımızın, idarecilerimizin, ailelerimizin, hayırseverlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin yapması gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.

Tekin, eğitim alanında yerel yönetimlerin ve mülki idare amirlerinin desteklerinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Başladığım günden beri Türkiye'de eğitim-öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için bütün bu aktörlerin birlikte ve bir uyum içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerimiz, aileler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler hep beraber aynı hedeflere yönelirsek başarılı oluruz. Bu nedenle destek olmak isteyen herkese kapımız açık. Bu çağrımıza destek olan sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum. Meslek odalarından çok ciddi destek alıyoruz. Bu vesileyle TOGEMDER ailesine de teşekkür etmek istiyorum."

Okullarda kütüphanelerin niteliğinin artırılmasının altını çizen Tekin, okul kütüphanelerinde çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, okuduklarını daha iyi anlayabilmelerini ve okuma kültürü kazanabilmelerini sağlayan kitaplara yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"İstanbul genelinde toplam 49 okulda kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz"

TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ise yıllardır toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluk projelerine imza attıklarını belirterek, "Sağlıktan eğitime, gıdadan giyime kadar farklı alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize ulaşan talepleri değerlendirerek bağışçılarımızın destekleriyle ihtiyaç sahiplerine gıda, eşya, sağlık malzemesi ve nakit yardımları yapıyoruz. Bu yardımlarla bir süreliğine de olsa insanlarımızın dertlerine çare üretiyoruz." diye konuştu.

Sekmen, etkileri en kalıcı projelerin eğitim alanında yapılanlar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir fatura ödemesi desteğiyle bir ailenin bir ay boyunca yuvasını ısıtabiliyoruz. Ama bir eğitim projesiyle aynı ailenin çocuğuna bir ömürlük fayda sağlayabiliyoruz. Bu bilinçle tasarladığımız kütüphane projesinin bu çalışmaların en önemli halkalarından biri olacağına inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli işbirliği ile yürüttüğümüz bu proje kapsamında öncelikle İstanbul genelinde toplam 49 okulda modern, öğrencilerin kullanımına uygun kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz."

İlk etapta 9 okul için hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Sekmen, bu kütüphanelerin sadece birer okuma salonu değil, çocukların düşünebilmeyi, sorgulamayı, üretmeyi öğrenebilecekleri yaşam alanları olacağını da sözlerine ekledi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen'in protokolü imzaladığı törene, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, imza töreninin ardından öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Politika
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.