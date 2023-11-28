Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı ile eğitim konularını görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu ile bir araya geldi. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu ile bir araya geldi. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışma ziyareti nedeniyle Türkiye'de bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu ile görüştü. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

Ülkesinin önemli oranda bir genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, gençlerin, akademik uzmanlığı ve teknolojik yeterliliği sebebiyle yüksek öğretim için sıklıkla Türkiye'yi tercih ettiklerini vurguladı. Muizzu, ülkesindeki gençlerinin Türkiye'de eğitim aldığı alanları genişletmek istediklerini ayrıca özel eğitim alanında eğitim verecek yetkin öğretmen konusunda iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİ'

Türkiye'nin binlerce yıllık deneyimi olan köklü kurumlara sahip olduğunu anımsatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise öğretmen eğitimlerinin özellikle destek olmak istedikleri bir konu olduğunu belirterek, eğitim alanında her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi. Tekin, özel eğitim öğretmenlerinin eğitimi noktasında katkı sağlayabileceklerini dile getirdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, 76 bin kurumla devasa bir aile olduklarını dile getiren Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığını 'Türkiye'nin en büyük ailesi' olarak tanımladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin eğitim geleneğinde temelde iki sacayağı olduğunu belirten Bakan Tekin, bunlardan bir tanesinin toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması, diğerinin de çocukların çağın gerektirdiği donanımla yetiştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin'in heyetinde Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci yer aldı.