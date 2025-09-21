Milli Eğitim Bakanı Tekin, 9. Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinliği'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhalif siyasi partilerin bilmeden, okumadan, zerre bilgi sahibi olmadan eleştirdiği ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' var ya, o modelin içerisinde Anadolu'da birliği, beraberliği ve kardeşliği tesis etmek için ne yapmamız gerektiğini, bugün burada bulunan dedelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber Anadolu irfanının eğitime etkilerini içerisine alan milli ve yerli bir müfredat sistemi oluşturduk." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Külliyesinin bahçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinliği'nde konuşan Tekin, Anadolu'nun her köşesinde birliği, beraberliği, kardeşliği, geleneği, kültürü muhafaza ve inşa eden kalenderlerin, pirlerin, dedelerin, manevi önderlerin var olduğunu belirtti.

Bu değerler var olduğu için birlik, beraberlik ve kardeşliğin devam edebildiğini aktaran Tekin, "Eğer Allah korusun bunlar var olmazlarsa, bunları unutursak, unutturursak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bozulacaktır. O yüzden bunların unutulmaması için çaba sarf eden, emek sarf eden herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle de Sultan Sücaaddin Veli hazretlerinin unutulmaması için, onu anma etkinliklerini yapan organize eden, destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, bakanlık olarak birinci görevlerinin, Türkiye'de çocukların ve gençlerin bu kültüre, birlik ve beraberlik şuuruna sahip olarak yetişmesini temin etmek olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak, bir kamu yöneticisi, bir idareci olarak şunu arzu ediyorum; bu coğrafyada herkes dinini, dilini, ırkını, gururla yaşasın, çocuklarına aksettirebilsin. Bunu temin edebilmek için de Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında bu anlamda çok ciddi revizyonlar yapıyoruz. Bunun içerisinde Alevi Bektaşi kültürünün de nasıl yer alacağına dair yaklaşık 2 yıldır şu anda aramızda da bulunan dedelerimizle beraber Anadolu irfanının eğitime katkılarıyla ilgili çalıştaylar yaptık, programlar organize ettik.

Muhalif siyasi partilerin bilmeden, okumadan, zerre bilgi sahibi olmadan eleştirdiği 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' var ya, o modelin içerisinde Anadolu'da birliği, beraberliği ve kardeşliği tesis etmek için ne yapmamız gerektiğini, bugün burada bulunan dedelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber Anadolu irfanının eğitime etkilerini içerisine alan milli ve yerli bir müfredat sistemi oluşturduk."

Bakanlığın bir diğer asli işlevinin, Türkiye'de yaşayan insanların bir arada yaşama azmini, isteğini, kararlılığını egemen kılmak olduğunu anlatan Tekin, bunu yaparken de dinine, etnik kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesten, her katkı vermek isteyenden, sivil toplum örgütünden, vakıftan ve dernekten katkı almaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, programa katılanlara selamlarını ileten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize diyor ki 'biz bu coğrafyada yaşayan insanların inanç özgürlüğünün, kendilerinin inanç açısından tanımlanmasının, bütün bu hürriyetlerinin siyasi pazarlık konusu olmaksızın, siyaset konusu olmaksızın, ayırt etmeksizin herkesin inancını, etnik kimliğini tanımlayacağı özgür ve demokratik bir Türkiye inşa etmeye çalışacağız. Bunun için sizi talimatlandırıyorum.'

Bu ülkede beraberliği, kardeşliği inşallah hep beraber temin edeceğiz. 'Alevilik' kelimesi 'birlik' ile, 'Bektaşilik' kelimesi 'beraberlik' ile anılıyor. Bu bizim için çok büyük bir zenginlik. Bu zenginlikten gelin hep beraber istifade edelim. Bu kardeşliği gelin hep beraber inşa edelim. Bu kardeşliği bozmak isteyenlere gelin hep beraber 'dur' diyelim."

Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Türbesi'ni ziyaret eden Tekin, burada dua etti ve ardından yetkililerden türbe hakkında bilgi aldı.

Programda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Hasan Ali Uzun, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Halil İbrahim Kızılarslan da birer konuşma yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşların katıldığı programda, Bakan Tekin'e, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Halil İbrahim Kızılarslan tarafından hediye takdim edildi.