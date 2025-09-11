Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sendika temsilcilerini dinledi.

Komisyonun 8'inci toplantısının ikinci oturumunda söz alan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, terörün sadece canları almadığını, aynı zamanda ülkedeki toplumsal barışı, ekonomik istikrarı ve ortak geleceği hedef aldığını söyledi.

Komisyonun çalışmalarına katkı sağlayacağını düşündükleri bazı hususları paylaşmak istediğini ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

"Terör suçu işleyenlere karşı en net duruş sergilenmelidir. Terör eylemleri ve milletimizin vicdanını yaralayan saldırılar asla mazur görülemez, görülmemelidir. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve yakınlarının aziz hatıralarını incitebilecek dil ve söylemlere dahi asla izin verilmemelidir. Devletin her platformunda hiçbir vatandaşın ayrımcılığa uğramadığı mesajı güçlü şekilde verilmelidir. Sistematik dezenformasyon ve bölücü propagandaya karşı gençlere yönelik etkin çalışmalar yapılmalıdır. Algının, olgunun önüne geçmesi engellenmelidir. Türk kimliğinin kapsayıcı yönü, tüm alt kimlikleri kucaklayan yapısı öne çıkarılmalıdır. Atılacak adımlar, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerini zedelemeyecek şekilde planlanmalı, fedakar şehit ailelerinin ve gazilerin bilgilendirilmesine özen gösterilmelidir. Ülke sınırları dışında, özellikle Suriye'de yaşanabilecek gelişmelerin içerdeki bütünlüğümüzü baltalamaması için alternatif planlar hazırlanmalıdır."

Terörün panzehrinin birlik, adalet ve demokratik diyalog olduğunun altını çizen Ağar, "Herkesin eşit yurttaş olarak görüldüğü, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye teröre zemin bırakmaz." ifadesini kullandı.

Ağar, milli dayanışma ve kardeşliği pekiştirecek, demokrasiyi daha ileriye taşıyacak her adımı önemsediklerini belirterek, "Sendikaların sorumluluğu yalnızca toplu pazarlık masasında bitmez. İşyerlerinde diyalog komiteleri kurmak, uyuşmazlıkları şiddet ve nefret söylemine varmadan çözmek, üyelerimizi barış dili ve demokratik kültür konusunda eğitmek temel yükümlülüklerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık"

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak Terörsüz Türkiye çalışmalarını ilk günden bu yana, "amasız, fakatsız" destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye çalışmalarını baltalamak, provoke etmek, sabote etmek, içeriden veya dışarıdan engellemek isteyenlerin dün olduğu gibi bugün de olacağını kaydeden Arslan, bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. Arslan, kullanılan dile, komisyonun ilke kararlarının içinde yer almayan hususların tartışılmasına ve komisyonun dağılması için çaba sarf edenlerin ekmeğine yağ sürmemek için herkesin sorumlu davranması gerektiğini dile getirdi.

2013-2015 yılları arasında yürütülen süreçte Doğu Anadolu'da 15 ilde 3 ay çalıştıklarını bildiren Arslan, "Bölge halkının asla bu ülkenin üniter yapısından, birliğinden, bütünlüğünden rahatsız olmadığına o dönemde şahit olduk. Hatta Barzani ailesinin akrabası olan aşiretin mensuplarıyla Hakkari'de yaptığımız toplantıda, Barzani'nin kendilerine pasaport, maaş, vatandaşlık vadettiğini ve kendi topraklarına gelmeleri için davet ettiğini söylediler. 'Ama hiçbirimizin Kuzey Irak'a gitmek gibi bir düşüncesi olmadı' dediler." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin sahip olduğu avantajlara dikkati çeken Arslan, "Bu avantajlardan bir tanesi, bu tarihi komisyonun TBMM çatısı altında olması. İkincisi, ana muhalefet partisi dahil parlamentodaki hemen hemen bütün partilerin bu komisyonda yer alması. Üçüncüsü, terörle mücadele konusunda bütün bu süreçlere rağmen herhangi bir şekilde askıya alınma, durdurma, bekleme söz konusu olmamıştır. Bir taraftan terörle mücadele aynen devam ettirilmeye çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, süreçte bütün sorunları uzun uzun tartışmak yerine hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sürecin hızlı bitirilmesi, sonuçlandırılması gerekiyor. Aksi halde yeni bir kısım sorunlarla karşı karşıya kalmak mümkün. Süreci hızlandırma konusunda da Sayın Başkanımız ve komisyon üyelerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu konuda biz çabalarını ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye çalışmalarını sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Hem komisyon üyelerimizin hem Sayın Başkanımızın hem siyasi partilerimizin bu desteğini önemsiyoruz. Başarılar diliyoruz." dedi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: "Böylesi bir komisyonun oluşturulmasını anlamlı buluyoruz"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, komisyonun yürüttüğü sürecin Türkiye'nin geleceği için tarihi bir önem taşıdığını söyledi.

Üreten, çalışan, alın teriyle yaşayan halkın çatışmalardan, acılardan, gözyaşından ve kardeş kavgasından kurtulmasını istediklerini dile getiren Çerkezoğlu, "Kuşkusuz yaşanmış acıları geri getiremeyiz, kayıpları telafi edemeyiz; ancak yeni acılara ve kayıplara da tahammülümüz yoktur." şeklinde konuştu.

Geçmişte benzer umutlarla başlayan ancak olumsuz sonuçlanan süreçlerin yaşandığını anımsatan Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi başarabiliriz, başarmalıyız. Geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, toplumun barışa olan inancının korunması, sürecin tüm aşamalarında açıklık ve güven sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Geniş bir toplumsal mutabakatla, sakin, özgür ve yapıcı bir tartışma ikliminde sorunları daha kolay aşacağımız açıktır. Bu nedenle TBMM çatısında bu kapsamda böylesi bir komisyonun oluşturulmasını anlamlı buluyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Sürecin daha iyi anlaşılması için paylaşmanızı istirham ediyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmaların ardından, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması için ellerini hep beraber taşın altına koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de farklı işçi ve memur kesimlerimizi temsil eden sendikalarımızın ana gövdesi burada. Bütün sendikalarımızın başkanlarının sözlerinin özeti, 'Biz bu sürece destek veriyoruz ve bu sürecin bir an evvel esenlik içerisinde, barış içerisinde tamamlanması için gayret gösterilmesinden yanayız.' Buradaki tekliflerinizin hepsi kayıt altına alındı. Sizden bir beklentimiz var, bu niyeti ortaya koyduğunuz için rahatlıkla söylüyorum, burada dile getirdiğiniz görüşleri hem kendi tabanınızla ve toplumun farklı kesimleriyle de bu sürecin daha iyi anlaşılması ve bir toplumsal rıza mekanizmasının çoğaltılması, güçlendirilmesi için paylaşmanızı istirham ediyoruz."

Kurtulmuş, öte yandan davet edilen Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) tarafından komisyona katılım sağlanamayacağının bildirildiğini aktardı.